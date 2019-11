De maximumsnelheid in Nederland wordt 100 km per uur

Vanaf volgend jaar mag er van 6 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds maximaal 100 kilometer per uur gereden worden op alle snelwegen. Nu is dat op sommige plekken nog 120 of 130 kilometer per uur.

Het is een van de maatregelingen die de regering neemt tegen het stikstof-probleem. De uitstoot daarvan is een groot probleem voor de natuur in Nederland.

De afgelopen tijd werd er veel geprotesteerd, door de boeren en laatst ook door de bouwers. Dat had allemaal te maken met de stikstofproblemen. Vanochtend hadden we al 3 vragen over stikstof. Die zie je in de video hieronder.