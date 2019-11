Grote actie om openlucht zwembad weer te openen

Meer dan honderd mensen gingen vanmiddag de straat op in Arnemuiden in Zeeland. Ze zijn boos omdat het zwembad in hun stad door bezuinigingen dicht is en willen dat de gemeente het zwembad weer opent.

Het zwembad is al twee jaar dicht maar daarvoor was het een mooi zwembad waar veel kinderen naar toegingen. Nu is het dichtstbijzijnde zwembad in Vlissingen en dat is ruim een half uur fietsen.