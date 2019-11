File! 250 schapen steken de weg over

Het verkeer in Hoorn moest gisterenavond even geduld hebben. Er moesten namelijk 250 schapen oversteken. De schapen hebben een belangrijke taak aan de andere kant van de weg namelijk gras eten.

De gemeente wil testen of de schapen beter zijn in het kort houden van het gras dan machines. Benieuwd hoe het eruit zag? Je ziet het in de video hierboven.