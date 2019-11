75 jaar geleden: Kinderen mogen geen bomen meer kappen

Precies 75 jaar geleden kondigde de politie een opvallende nieuwe regel aan. Kinderen mochten geen bomen meer omhakken. Het beroemde Vondelpark in Amsterdam werd zelfs gesloten, zodat er geen hout meer gestolen zou worden.

Het klinkt misschien gek, maar er was een goede reden voor. 75 jaar geleden was het namelijk oorlog en hadden veel mensen niets om mee te koken of hun huis warm te maken.

Veel kinderen en volwassenen gingen daarom op jacht naar hout, zodat ze dat thuis in brand kunnen steken. Ook veel schuttingen en houten palen voor verkeersborden werden gestolen.