Rechtszaak over moord op Hümeyra begonnen

In Rotterdam is een rechtszaak begonnen over een heftige gebeurtenis van vorig jaar. Toen werd Hümeyra van 16 jaar neergeschoten bij haar school. Haar ex-vriend werd al snel opgepakt.

De dood van Hümeyra was vorig jaar december groot in het nieuws. Het gebeurt in Nederland bijna nooit dat een meisje wordt neergeschoten. En al helemaal niet bij haar school.

Rechtbank

In de rechtbank vertelde de 32-jarige ex-vriend van Hümeyra vandaag dat hij haar inderdaad heeft doodgeschoten, maar dat het niet zijn bedoeling was. Hij zegt dat hij haar wilde tegenhouden om met haar te praten.

De man zegt ook dat hij het nooit had moeten doen, maar dat hij in de war was omdat hij drugs had gebruikt.

Straf

Hümeyra heeft meerdere keren aangifte gedaan tegen haar ex-vriend. Hij zou haar lastig hebben gevallen nadat ze de relatie had uitgemaakt. Binnenkort hoort hij wat voor straf hij krijgt.