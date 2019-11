20 jaar cel geëist voor moord op Hümeyra

Het is een belangrijke dag in de rechtszaak tegen de ex-vriend van Hümeyra. In de rechtbank werd vandaag 20 jaar gevangenisstraf tegen de man geëist. De ex-vriend bekende gisteren dat hij Hümeyra van 16 jaar heeft neergeschoten.

Naast de gevangenisstraf moet de man verplicht behandeld worden door psychologen en psychiaters.

De dood van Hümeyra was vorig jaar december groot in het nieuws. Het gebeurt in Nederland bijna nooit dat een meisje wordt neergeschoten. En al helemaal niet bij haar school.

Aangifte

Hümeyra had al meerdere keren aangifte gedaan tegen haar ex-vriend. Hij zou haar lastig hebben gevallen nadat ze de relatie had uitgemaakt.

Eerder deze week werd bekend dat verschillende organisaties niet genoeg hun best hebben gedaan om Hümeyra te helpen. Dat vindt de burgemeester van Rotterdam heel erg. Hij bood zijn excuses aan.