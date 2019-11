'Er werd bij mij thuis geschreeuwd, gedreigd en ook geslagen'

Deze week is de week tegen kindermishandeling. Deze week wordt er aandacht gevraagd voor het probleem. Mirthe was slachtoffer van kindermishandeling.

Iedere dag uitgescholden worden, of zelfs geslagen. Duizenden kinderen in Nederland hebben hiermee te maken. Ze zijn slachtoffer van kindermishandeling. Uit onderzoek blijkt dat in elke klas 1 kind zit dat te maken heeft met mishandeling.

In groep 8 is het de juf van Mirthe die in de gaten heeft dat er iets niet klopt. De juf merkt dat Mirthe liever niet naar huis wil. Samen kletsen ze erover en krijgt Mirthe de hulp die ze nodig heeft.

Mirthe was helemaal niet bekend met kindermishandeling. Er werd eigenlijk niet over gesproken op school. Tijdens de 'Week tegen kindermishandeling' wordt er juist over gesproken in de klas. Op 150 scholen in Brabant is er een speciale krant over kindermishandeling uitgedeeld. Om zo makkelijker over het onderwerp te kunnen praten.

Onze verslaggever Bart Tuinman was vandaag op basisschool Wandelbos in Tilburg om samen met hun de krant te lezen. In de video hierboven zie je hoe dat ging.