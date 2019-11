'Ik ben boos en verdrietig dat dit gebeurt'

De scheidrechter legde het spel stil en ging pas verder toen de spelers van Excelsior dat zelf wilden. Vanavond in de uitzending zie je wat de kinderen ervan vinden.

Een deel van de Den Bosch-supporters riep racistische dingen naar een donkere speler. Ze maakten oerwoudgeluiden en zongen Zwarte Piet-liedjes toen Ahmad Mendes Moreira aan de bal was. Samen met andere Excelsior-speler liep hij daarom boos en verdrietig het veld af.

Onze verslaggever Annabelle is vandaag naar Den Bosch gegaan om te praten met kinderen over wat er gebeurde tijdens de wedstrijd FC Den Bosch-Excelsior. Die wedstrijd werd gisteren 10 minuten stilgelegd.

Wat is racisme?

Wanneer je gepest of uitgescholden wordt om je huidskleur of achtergrond noemen we dat racisme.