Oranje maakt groepsfoto tegen racisme

Het Nederlands elftal heeft een groepsfoto gemaakt om duidelijk te laten zien dat ze tegen racisme zijn. Tijdens de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior op zondag werden er racistische dingen geroepen naar een speler met een donkere huidskleur.

Ze maakten oerwoudgeluiden en zongen Zwarte Piet-liedjes toen Ahmad Mendes Moreira aan de bal was. Samen met een andere Excelsior-speler liep hij boos en verdrietig het veld af.

Genoeg is genoeg

Vandaag plaatste Memphis Depay een foto op Twitter en schreef erbij 'Enough is Enough!!'. Dat betekent: 'Genoeg is genoeg'. Op de foto staan alle spelers van Oranje met hun handen naast elkaar.