Langere lunchpauze is gezond

Op de basisscholen die meedoen aan het onderzoek lunchen ze samen en is de middagpauze langer om na het eten nog buiten te kunnen spelen.

Kinderen van verschillende basisscholen in Limburg deden mee aan een onderzoek naar voeding en beweging. En wat blijkt; een lange lunchpauze is gezond voor het kind.

De basisscholen doen al 4 jaar mee aan het onderzoek en vinden het een groot succes. De kinderen zijn gezonder, eten meer verschillende dingen en doordat er meer tijd is om spelletjes te spelen worden er minder kinderen gepest.

De resultaten zijn zo goed dat de regering de nieuwe lunchtijden misschien wel in heel Nederland wil invoeren. De scholen in Limburg blijven er in ieder geval mee doorgaan.