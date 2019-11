Neem je telefoon niet mee in bad!

Een meisje van 13 is onder stroom komen staan toen ze haar telefoon in bad liet vallen. Waarschijnlijk zat de telefoon aan de lader toen die in het water viel.

Haar moeder hoorde een harde schreeuw en rende de badkamer in. Daar trok ze de telefoon uit de lader en haalde haar dochter uit bad.

Buiten bewustzijn

Het meisje was door de schok even niet aanspreekbaar. Toen ze weer bij kwam kon ze zich niets meer van het ongeluk herinneren. Door het ongeluk had ze een brandwond op haar buik en op haar hand.

Volgens deskundige is het hartstikke gevaarlijk om met elektrische apparatuur in bad te zitten. Onze verslaggever Annabelle ging bij een deskundige langs om over het ongeluk te praten.