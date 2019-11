Uitgezocht: Kunnen we op planeet Mars wonen?

Maar kan dat eigenlijk wel, wonen op Mars? Want er is nog nooit iemand op de rode planeet geweest en hoe dat precies zal zijn weet niemand:

Een bemande ruimtemissie naar Mars. Al jaren dromen ruimteorganisaties ervan om mensen naar de rode planeet te sturen. Ooit moeten we daar zelfs kunnen wonen, is het idee.

Kunnen we op planeet Mars wonen? | UITGEZOCHT #5

