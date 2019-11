Fotograaf maakt bijzondere foto's van kinderdromen

Daarna keek hij of hij de kinderen en hun droom samen op een foto kon zetten. En dat leverde bijzondere foto's op. Hieronder zie je er een paar en onderaan de foto lees je waar de kinderen van dromen.

Wat is jouw grote droom? Die vraag stelde fotograaf Chris de Bode aan kinderen in allerlei verschillende landen.

De droom van Wilberforse (11) uit Ugana is om de beste marathonloper ter wereld te worden 3 van 5

Djarida (8) uit Mexico is gek op dieren en wil dierenarts worden 2 van 5

De fotograaf vroeg het ook aan kinderen in Nederland. Hier zie je twee voorbeelden:

De foto's van alle kinderdromen staan in een speciaal fotoboek. Dat heet Dream: The Power of Children. Dat betekent: Droom: de kracht van kinderen.