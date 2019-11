Kinderen uit Alkmaar trots op AZ-spelers in Oranje

Kinderen uit Alkmaar hebben vandaag veel gepraat over de wedstrijd van het Nederlands elftal gisteren. Voetballers Myron Boadu en Calvin Stengs, die ze kennen van AZ, mochten voor het eerst meespelen met Oranje.

En dat was best bijzonder, want de voetballers zijn nog erg jong. Calvin Stengs is 20 en Myron Boadu is zelfs nog maar 18 jaar.

Heel knap

Nederland won uiteindelijk met 5-0 van Estland. Voor Boadu was de avond extra speciaal, omdat hij de 5-0 scoorde. Veel kinderen hebben de doelpunten teruggekeken.