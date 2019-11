Onderzoekers werken aan medicijn voor zieke olifanten

De ziekte heet herpes en is een groot probleem bij jonge Aziatische olifanten. Als een olifant ziek is geworden, kan een dierenarts het dier bijna nooit meer redden. Vaak gaat de olifant binnen een dag dood. De ziekte komt voor bij olifanten in dierentuinen, maar ook bij olifanten die in het wild leven.

Onderzoekers hopen dat ze een vaccinatie kunnen maken waardoor jonge olifanten niet meer ziek worden. Ook willen ze een medicijn maken om olifanten die al ziek zijn, toch te kunnen helpen.

Zo'n medicijn ontwerpen is moeilijk en kost een hoop geld. Daarom proberen de onderzoekers via een website geld in te zamelen. In de video hierboven hoor je meer over de actie.