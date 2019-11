'Sommige drollen zijn echte kunstwerkjes'

Kinderen van de Dordtse Vrije school komen heel vaak hondendrollen tegen. Hartstikke smerig natuurlijk! Een fotograaf uit de buurt komt nu in actie tegen al die hondenpoep.

frankvanhilten Dordrecht

#10 - DE BIJEENKOMST Een theekrans. Vergadering misschien. Of een hanggroep. Welke aanleiding ook, deze drollen zijn het werk van een keutelend gezelschap. 50 dagen lang, tot 1 januari 2020 plaats ik elke dag een foto van een💩. Zo tellen we samen met humor af en roepen we het opruimen van hondenpoep uit tot hét goede voornemen van 2020. Voor alle keutels op een rij: #linkinbio