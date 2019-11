Profvoetballers houden 1 minuut stilte tegen racisme

Afgelopen weekend werden er bij de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior racistische dingen geroepen naar voetballer Ahmad Mendes Moreira. Hij schrok daar erg van en de wedstrijd werd even stilgelegd .

Als de scheidsrechter fluit voor het begin van de wedstrijd, gebeurt er dus eerst 1 minuut niets. Op beeldschermen in de stadions komt deze tekst te staan: 'Racisme? Dan voetballen we niet'.

Bij alle voetbalwedstrijden in de eredivisie en de eerste divisie zal het dit weekend 1 minuut stil zijn. Voetballers stoppen dan even met voetballen om aandacht te vragen voor racisme.

Enough Is Enough!! #StopRacism 🤜🏻🤛🏿