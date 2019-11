Grote politie-actie in Brabant: agenten onderzoeken woonwagenkamp

Een grote politie-actie in de plaats Lith in Brabant. Vanochtend vroeg zijn zo'n 100 agenten een woonwagenkamp binnen gevallen. De actie hoort bij een groot onderzoek naar criminelen in Brabant.

Explosief

Bij de actie is een explosief gevonden. Volgens bomexperts is het explosief niet gevaarlijk en kunnen de politiemensen gewoon doorgaan met hun werk.