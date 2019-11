Kinderen van ouders die in het leger werken krijgen extra dag vrij

Goed nieuws voor kinderen waarvan de moeder of vader in het leger werkt. Politici denken erover om hen een dag vrij te geven van school als de vader of moeder terugkomt van een militaire missie. Zo kunnen ze meer tijd met elkaar doorbrengen.

Militair Mark

In Amerika is dat al een tijdje zo. Militair Mark woont in Amerika en plaatste dit bericht erover op Twitter: