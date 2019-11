Voetbalster Desiree van Lunteren stopt bij Oranjevrouwen

Desiree zegt dat het geen makkelijke keuze was, maar dat het voor haar mooi is geweest zo. Op Instagram plaatste ze deze video:

Voetbalster Desiree van Lunteren stopt met spelen bij de Oranjevrouwen. Ze heeft 8 jaar bij Oranje gespeeld en was er ook bij toen het team Europees kampioen werd in 2017 , en ook dit jaar bij het wereldkampioenschap .

dvlunteren

Voor de één komt het misschien als een grote verassing, voor de ander totaal niet. Na lang erover nagedacht te hebben, heb ik besloten om een punt achter mijn interland carrière te zetten. Ik ben trots op mezelf dat ik 84 keer het mooie oranje shirt heb mogen dragen. Ik heb het EK in eigen land en het WK in Frankrijk mogen bekronen met een gouden & zilveren medaille. Het is goed zo! Team bedankt voor alles, het was een onvergetelijke 8 jaar waar ik met een hele grote glimlach op terug kijk. Ik had dit met geen ander team willen mee maken dan met jullie. Succes in Tokyo jullie kunnen het🧡🧡🧡 #teambedankt #fansbedankt #bedanktvooralles #aanalleskomteeneind #oranje #oranjeleeuwinnen #goud #zilver