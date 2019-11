Grootste 'kerstboom' van Nederland wordt weer opgezet

Het is over een maand Kerst. En dat betekent dat in de stad IJsselstein de grootste 'kerstboom' van Nederland weer wordt opgezet: de Gerbrandytoren.

Hoogtevrees

Dat is geen echte boom, maar een toren. Monteurs hangen er kabels met lampjes aan om de toren zo veel mogelijk op een kerstboom te laten lijken. Daarvoor moeten ze geen hoogtevrees hebben. Ze hangen namelijk op 300 meter hoogte!

De monteurs moeten op 7 december klaar zijn. Dan gaat de toren aan en dat ziet er zo uit: