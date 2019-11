Leuk of niet? Les van iemand die op de middelbare zit

In Zwolle heeft een school een creatieve oplossing bedacht voor het lerarentekort. Kinderen op de basisschool krijgen voortaan les van middelbare scholieren. Ze staan dan een paar uurtjes voor de klas.

En dat is best handig, want daardoor kunnen scholieren gelijk zien of ze het leuk vinden om les te geven. Misschien kiezen ze dan later voor het beroep van leraar.

Rustiger

Het is ook fijn voor alle juffen en meesters van de school, want zij krijgen het door de hulp van de middelbare scholieren iets rustiger.

