Politie stopt Nederlandse drugsbende in Australië

De politie in Nederland heeft samen met de Australische politie een grote Brabantse drugsbende opgespoord. De drugsbende vervoerde drugs van Nederland naar Australië.

De drugs werden in Nederland verstopt op zeecontainers en kwamen zo via een vrachtschip Australië in. De criminelen verdienden daar miljoenen euro's mee.

Vaker samenwerken

In totaal zijn 11 mensen aangehouden. De Nederlandse en Australische politie hebben afgesproken dat ze vaker gaan samenwerken.