Jongeren mishandeld in Gorinchem

De politie is bezig met een groot onderzoek in de stad Gorinchem. Daar werden deze maand jongeren ernstig mishandeld. Op social media werden er filmpjes van gedeeld.

De politie roept op om de beelden niet meer te delen en offline te halen. Het is voor de slachtoffers erg heftig om de beelden te blijven zien.

De mishandelingen gebeurden in een park in Gorinchem. Een van de slachtoffers, Sem van 15, vertelde er gisteren over in een televisieprogramma.