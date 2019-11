Er zijn steeds meer dierenziekenhuizen

Wist je dat we in Nederland ruim 4 miljoen katten, honden en konijnen hebben? Bijna 60 procent van de gezinnen heeft een huisdier. En al die dieren hebben ook een dokter nodig. En die gaan steeds meer naar dierenziekenhuizen.

Per jaar wordt er ongeveer 160 euro uitgegeven bij een dierenarts. We gingen langs bij een van de dierenziekenhuizen om te kijken hoe het daar eraan toe gaat en of bijvoorbeeld ook slangen welkom zijn. Je ziet het in de video hierboven.