De regering hoeft toch niet Nederlandse kinderen uit kampen in Syrië te halen

De opa's en oma's van die kinderen vinden dat verschrikkelijk. Zij willen juist dat hun kleinkinderen zo snel mogelijk terugkomen naar Nederland. Ze maken zich veel zorgen omdat de omstandigheden in de kampen heel slecht zijn.

De regering hoeft toch niet een groep van Nederlandse vrouwen en kinderen die in kampen in Syrië zitten terug te halen. Anderhalve week geleden besloot een rechter nog dat Nederland dat wel moest doen, maar vandaag besliste een hogere rechter dat het niet hoeft.

Terroristische organisatie IS

De vrouwen zijn jaren geleden vertrokken naar Syrië en Irak, om zich aan te sluiten bij de terroristische organisatie IS. Toen IS werd verslagen zijn de vrouwen en hun kinderen gevangen genomen en naar kampen in Syrië gebracht.

Daar zijn de omstandigheden heel slecht. Er is te weinig eten en drinken en er zijn geen dokters.