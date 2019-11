Dwars: Kinderen op Ameland willen een hockeyveld

Sofia houdt superveel van hockey en heeft een groep van 13 kinderen om zich heen verzamelt met wie ze iedere week hockeyt. Maar er is 1 probleem: ze wonen op Ameland, en daar is geen hockeyveld of club.

Om mee te mogen doen met wedstrijden, moet je een veld en club hebben. En dat zit haar Dwars. Samen met Youssef gaat ze op zoek naar een oplossing. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening over de keuze tussen verschillende sporten bij jou in de buurt. Reageer op onze stelling hieronder.