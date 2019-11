Keeper Onana vertelt over racisme: 'ik ben het gewend'

In een interview vertelt Ajax-keeper André Onana dat hij dat ook vaak heeft meegemaakt.

Sinds afgelopen zondag gaat het veel over racisme. Die dag werd de voetbalwedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior 10 minuten stilgelegd , omdat supporters racistische dingen riepen naar een donkere speler.

André Onana is niet de eerste die nu wat over dit onderwerp vertelt. Vorige week zei ook Georginio Wijnaldum dat hij heel erg geschrokken is door wat er gebeurde bij FC Den Bosch: