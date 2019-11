Voetbalclubs zijn één minuut stil vanwege racisme

Veel mensen zijn heel boos over dat dit is gebeurd. Deze week zijn er op verschillende manieren al acties gevoerd tegen racisme. Zo plaatste voetballer Memphis Depay eerder deze week deze foto:

Vorige weekend is de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior 10 minuten stilgelegd . Dit kwam doordat een deel van de Den Bosch supporters oerwoudgeluiden maakten en Zwarte Piet-liedjes zong toen Ahmad Mendes Moreira aan de bal was.

Voetbalwedstrijden van profclubs worden dit weekend allemaal één minuut stilgelegd. Dit doen de voetbalclubs om aandacht te vragen voor racisme. Ook veel amateurclubs doen mee. Onze verslaggever Tamara ging langs bij club A.V.V. Zeeburgia in Amsterdam.

Enough Is Enough!! #StopRacism 🤜🏻🤛🏿