Het was even gek thuis komen voor een familie in Zuidwolde. Een vader heeft de woonkamer omgetoverd tot ballenbak. Daarvoor heeft hij ruim 20.000 ballen gebruikt.

Zijn zoon vond het heel leuk en begon gelijk te spelen. Zijn vrouw vond het ietsje minder leuk, die heeft gezegd dat hij het zelf mag opruimen.