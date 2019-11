Onzeker door bewerkte foto's op Insta en Snapchat?

Veel kinderen maken een selfie net iets mooier voordat ze hem posten op Instagram of Snapchat. Maar volgens onderzoekers is het belangrijk om niet te veel aan je zelf te veranderen, daar kun je onzeker van worden.

Influencer Rianne Meijer maakt soms honderden foto's, maar vindt er maar een paar goed genoeg voor haar 448.000 Instagram-volgers. Om te laten zien dat niet alles perfect is, post ze ook wel eens een onbewerkte foto.

rianne.meijer

Never take a picture with a model part 2 😂❤️ @sannevloet