16 basisscholen gaan een week dicht door lerarentekort

Zestien basisscholen in Amsterdam zijn in december vijf dagen dicht. Op de scholen zitten bij elkaar 5400 kinderen.

Bijzondere oplossingen

Sommige scholen verzinnen bijzondere oplossingen voor het lerarentekort. Een school in Zaandam gaf bijvoorbeeld nog maar 4 dagen les, in plaats van 5.

Op een school in Nieuw-Vennep staat een meester van 75 jaar voor de klas. In Leiden krijgen kinderen weleens les via een livestream. En in Zwolle krijgen kinderen af en toe les van middelbare scholieren.