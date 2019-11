De bottenziekte van Sparsh (16) houdt hem niet tegen

Sparsh van 16 uit Amerika doet waar hij van houdt. Hij zingt en rapt voor zijn 350.000 abonnees op YouTube. Dat is bijzonder, omdat hij broze botten ziekte heeft.

Hierdoor zit hij in een rolstoel en kan hij makkelijk iets breken. Dit weekend was hij even in Nederland en trad hij op voor allemaal artsen en wetenschappers uit de hele wereld.