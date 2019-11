Wereldberoemde ijsvogel is ontdooid

In een natuurmuseum in Rotterdam is een wereldberoemde ijsvogel ontdooid. Het ijs waarin hij vast zat, was heel dof geworden. Hierdoor was het beestje bijna niet meer te zien.

Bijna twee jaar geleden vond Christoph van 13 de vastgevroren vogel. Hij maakte er een foto van en zette die op zijn Insta. Veel mensen vonden de foto mooi en al snel ging hij viral.

Tentoonstelling

Medewerkers van het museum besloten de vogel tentoon te stellen. Terwijl de ijsvogel nog vast zat in een ijsblok, konden bezoekers hem bekijken. Hij heeft meer dan een jaar in het museum gestaan.