Veel webwinkels doen neppe aanbiedingen

Veel webwinkels doen alsof ze veel korting geven, terwijl dat niet zo is. Dat heeft de Consumentenbond onderzocht. Dat is een organisatie die onderzoek doet naar wat mensen kopen.

Een voorbeeld

Een draagbare speaker stond te koop voor 233 euro. Normaal zou de speaker 299 euro kosten. Daardoor leek het alsof je met de aanbieding 80 euro korting kreeg.

Maar de speaker was in werkelijkheid nooit duurder dan 244 euro. Dan kom je uit op een korting van 21 euro. Dat is natuurlijk een stuk minder.