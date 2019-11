Geen water uit de kraan in deel van Lelystad

In Lelystad is een waterleiding gebroken. Daardoor ligt er een grote plas water in de straten. In een deel van de stad komt geen water meer uit de kraan. Ook in Swifterbant en Dronten is dat zo.

Soms komt er wel een beetje water uit de kraan, maar dat is vies en ziet er bruin uit.

Scholen dicht

Meerdere scholen zijn vanochtend dicht gebleven. De meeste zeggen dat ze tot zeker 11.00 uur dicht zullen blijven. Veel mensen hebben bij de supermarkt flessen water ingeslagen: