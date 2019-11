Drie jongens opgepakt voor mishandelingen in Gorinchem

De politie heeft drie jongens in Gorinchem aangehouden. Ze worden verdacht van zware mishandeling. Het zijn twee jongens van 15 en een van 14 jaar.

In Gorinchem gebeurde eerder deze maand heftige dingen. Een groep jongeren sloeg en trapte meerdere slachtoffers. Sem van 15 was een van de slachtoffers en vertelde erover in een talkshow. Vorige week maakten we daar deze video over: