Deze robot wordt vanuit de ruimte bestuurd

In een loods in het Zuid-Hollandse Katwijk wordt een maanrobot getest. Deze robot rijdt over een nagebouwd maanlandschap en wordt bestuurd door een astronaut die nu in de ruimte is.

Deze test wordt gedaan om onderzoek op de maan makkelijker te maken. Zo zouden astronauten robots kunnen besturen, terwijl ze gewoon in hun ruimteschip kunnen blijven.