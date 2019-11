Kinderen nacht in ziekenhuis na inademen gevaarlijk giftig gas

In het huis waren nog twee andere volwassenen, maar die hadden nergens last van.

Koolmonoxide is een stof die vrijkomt als aardgas, hout of benzine niet goed verbrand. Het is vooral zo gevaarlijk omdat je het niet kan ruiken, proeven of zien. Van een kleine hoeveelheid koolmonoxide in de lucht kun je al bewusteloos raken. En als je niet snel ingrijpt kun je eraan overlijden.