Onderzoekers: 'De huiskat heeft een verwoestend effect op de natuur'

De huiskat is een gevaar voor bedreigde diersoorten. Dat zeggen twee onderzoekers in een belangrijk tijdschrift. Ze hebben berekend dat Nederlandse huiskatten per jaar zo'n 140 miljoen dieren doden.

Bedreigde diersoorten

Dit gebeurt door huiskatten, maar ook door katten die in het wild leven. Katten jagen vaak op vogels, muizen, vleermuizen, vissen, reptielen en insecten. Daar zitten ook bedreigde diersoorten bij.

Volgens Europese regels moet je als land je best doen om diersoorten die op uitsterven staan, te beschermen. Als je die regels in gedachte houdt, is het gek dat een kat vrij buiten rond mag lopen, zeggen de onderzoekers.

Houd je kat binnen

Vooral veel vogels zijn slachtoffer van de kat. Ook medewerkers van de Vogelbescherming willen daarom dat mensen hun kat binnen houden.