Politiebureaus gaan 's avonds dicht omdat er te weinig agenten zijn

Er is een groot tekort aan politieagenten in Nederland. Dat is nu ook in Amsterdam te zien. Daar gaan sommige politiebureaus voortaan 's avonds en 's nachts dicht. Agenten van die bureaus kunnen zo op andere plekken werken waar ze harder nodig zijn.

Zo wordt de hoge werkdruk bij agenten vermindert, zegt de burgemeester van de stad. De belangrijkste politiebureaus van Amsterdam blijven wel 24 uur per dag open.

Moord

Sinds de moord op advocaat Derk Wiersum worden veel Amsterdamse agenten ingezet om advocaten, rechters en gebouwen te beveiligen. Maar er is al lange tijd een groot tekort van 500 agenten in de hoofdstad.

Utrecht

Politiebureaus in Utrecht hebben daar ook last van. Daarom zullen ook daar twee bureaus in het weekend dichtgaan en is er kans dat er minder agenten aanwezig zijn tijdens voetbalwedstrijden van FC Utrecht.

Rotterdam

De burgemeester van Rotterdam zei twee weken geleden al dat er minder politieagenten bij voetbalwedstrijden en grote evenementen zullen staan. De politiebureaus hoeven daar nog niet dicht in de avond.