Madelief (11) zamelt maandverband en tampons in voor wie dat zelf niet kan betalen

Als je als meisje of vrouw ongesteld bent dan heb je maandverband of tampons nodig. Maar niet iedereen kan dat betalen. Madelief van 11 zamelt daarom geld, maandverband en tampons in om bij de voedselbank uit te delen. Uit onderzoek bleek eerder deze maand dat 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland soms geen geld heeft om die spullen te kopen.

Ik vind het heel erg dat er vrouwen zijn die het niet kunnen kopen. Madelief

Een pakje tampons of maandverband kost een paar euro. Dat lijkt misschien niet als veel geld, maar meisjes en vrouwen moeten dit elke keer kopen als ze ongesteld zijn. Dat is meestal één keer in de maand. Inzamelingsactie Madelief is een inzamelingsactie begonnen en die loopt ontzettend goed. De ingezamelde producten brengt ze naar de voedselbank. Daar kunnen mensen met weinig geld gratis eten halen, en nu dus ook maandverband en tampons. Bij de voedselbank zijn ze heel blij met de actie van Madelief. Bij de voedselbank komen veel moeders met dochters die de spullen goed kunnen gebruiken.