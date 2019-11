Dit is een van de langste gezinnen van Nederland

Hoe is het om veel langer te zijn dan de meeste mensen om je heen? De familie Jansma weet hoe dat is. Bijna alle leden van het gezin zijn lang en ze vallen daardoor behoorlijk op.

Omdat het hele gezin zo lang is, hebben de ouders een speciaal huis gebouwd. En ook bij de meubels hebben de ouders er rekening mee gehouden. Zo is de eettafel hoger dan normaal en hebben de kinderen én ouders extra lange bedden.

Vandaag kwam in het nieuws dat de gemiddelde Nederlandse man steeds langer is. Een Nederlandse man is nu gemiddeld 1,81 meter. 35 jaar geleden was dat nog 1,77 meter.

Een gemiddelde Nederlandse vrouw is 1,67 meter. 35 jaar geleden was dat nog 1,5 centimeter korter.