Strenge nieuwe regels op YouTube: Koetlife en Dodo maken zich zorgen

Veel YouTubers in Nederland maken zich grote zorgen. Dat komt door nieuwe regels van YouTube waardoor het een stuk lastiger wordt om video's te maken voor kinderen onder de 13 jaar.

Elk kanaal moet straks aangeven of een video voor kinderen is gemaakt, of niet. Als een video of kanaal is bedoeld voor kinderen, krijgen abonnees geen meldingen als er een nieuwe video is. Ook kunnen ze niet meer reageren onder video's.

De wet is bedacht om kinderen op internet beter te beschermen.

Minder geld verdienen

De nieuwe regels zijn voor YouTubers best wel vervelend. Ze kunnen dan op YouTube niet meer praten met hun fans. Ook mogen ze geen linkjes in video's doen en geen reclame maken. Daardoor kunnen ze een stuk minder geld verdienen.

Vanavond hoor je meer over de nieuwe YouTube-regels in onze uitzending. Ook hoor je wat Koetlife en Dodo gaan doen als de nieuwe regels ingaan.

Vind jij YouTube-video's ook leuk als je geen comment achter kan laten? Reageer op onze stelling!