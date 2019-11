Ajax wint met 2-0 van Lille

Een succesvolle wedstrijd voor Ajax. De Amsterdammers wonnen gisteravond met 2-0 van Lille.

Ajax hoeft nu nog maar één punt te halen om door te gaan naar de volgende ronde van de Champions League. Dat is het belangrijkste voetbaltoernooi voor clubs in Europa.

Doelpunten

Ajax-speler Hakim Ziyech was de man van de avond. Al in de tweede minuut van de wedstrijd tikte hij het eerste doelpunt binnen. Lille kreeg daarna ook wat kansen, maar alle ballen op doel gingen over.

Na ongeveer 60 minuten spelen gaf Ziyech ook de voorzet voor de 2-0. Quincy Promes kon hem daarna afmaken.

Knuffel

In de tweede helft gebeurde nog iets opvallends. Een jongen rende opeens het veld op. Hij wilde heel graag een knuffel van Ziyech, en die kreeg hij: