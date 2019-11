Meer camera's en langere stadionverboden tegen racisme

Racisme in voetbalstadions moet stoppen en daarom komen er strengere maatregelen. Zo komen er meer camera's in stadions. Ook kunnen supporters een langer stadionverbod krijgen als ze zich niet goed gedragen.

Nu is zo'n stadionverbod nog maximaal 5 jaar, maar dat wordt 10 jaar. Supporters mogen die tijd niet in het stadion komen.

Racistische geluiden

Aanleiding is de wedstrijd twee weken geleden van FC Den Bosch tegen de Rotterdamse club Excelsior. Toen werden er racistische geluiden en liedjes gezongen tegen Excelsior-speler Moreira.

Wat is racisme precies? En is racisme hetzelfde als discriminatie? In onze drie vragen hoor je er meer over.