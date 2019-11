Grote zoekactie naar vermiste vissersboot

Op de Noordzee in de buurt van het eiland Texel is een grote zoekactie aan de gang. Er wordt gezocht naar een vissersboot uit Urk waar twee mensen aan boord waren. Het lijkt erop dat de boot is gezonken.

Slecht weer

Deskundigen denken dat ze weten waar de boot precies ligt. Toch kunnen duikers nog niet het water in om dat te checken. Daarvoor is het te slecht weer.

Het vissersschip stuurde vanmorgen om 06.00 uur automatisch een noodsignaal. Dat gebeurt als een bepaald onderdeel van de boot onder water komt te staan. Omdat de kustwacht geen contact kon krijgen met de vissers op de boot, besloten ze de vissersboot te gaan zoeken.

Twee vissers

Op de vissersboot waren twee mannen aan het werk. Ze waren aan het vissen op garnalen. De kustwacht zag vanmorgen een reddingsvlot en een zwemvest in het water drijven, maar ze hebben de mannen nog niet kunnen vinden.

De zoektocht is niet makkelijk omdat het erg hard waait en regent. Ook zijn er hele hoge golven.