Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol

Alle kandidaten van het nieuwe seizoen van Wie is de Mol zijn bekend! Woensdag maakten de eerste 5 mensen bekend dat ze meedoen en nu weten we ook wie de andere vijf zijn.

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol speelt zich af in China. Op het Insta-account stond gisteren al een klein voorproefje.

Wie de Mol? is een erg populair tv-programma. In het spel moeten de kandidaten allerlei opdrachten doen. Het lijkt alsof iedereen samenwerkt om geld te verdienen, maar er is één speler die stiekem alles wil laten mislukken. Dat is de mol. De andere spelers moeten ontdekken wie de mol is.