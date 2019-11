Kinderen in Rijnsaterwoude zijn de auto's die door hun dorp rijden helemaal zat

Kinderen in het dorp Rijnsaterwoude zijn helemaal klaar met de automobilisten die door hun dorp rijden. Rijnsaterwoude ligt langs een drukke autoweg, de N207. Veel automobilisten proberen de file te ontwijken en scheuren daarom massaal door het dorp heen. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

Volgens de kinderen is de situatie hartstikke gevaarlijk. Er wordt te hard gereden en te weinig rekening gehouden met de kinderen die naar school fietsen.

Benieuwd of de actie van de kinderen heeft geholpen? Onze verslaggever Youssef was erbij. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal.