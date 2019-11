Rapper Mona Haydar treedt op in Nederland

De Syrisch-Amerikaanse Mona Haydar is in Nederland. Mona is rapper, kunstenaar, activist en heel bekend op internet. Vanavond treedt ze op in Amsterdam.

Mona ging vorig jaar viral met haar nummer Wrap my Hijab. Dat betekent: 'Draag mijn hoofddoek'. Het nummer werd ruim 6,5 miljoen keer bekeken op YouTube.

Hoofddoek

In het nummer rapt ze over vragen die ze regelmatig krijgt over het dragen van een hoofddoek. Ga je er niet van zweten? Zit het niet te strak? Hoe ziet je haar eruit? Hoe lang is je haar?

Haar antwoord op de vragen is kort maar krachtig: "Bemoei je met je eigen zaken!"